De la „Brazda lu’ Novac” la „Cutia de surprize”(I) (Istoria echipei de fotbal Tricolorul CFPV Ploiesti) Constantin Dumitru – Plopeni Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia ca in fiecare sambata sa citeasca materiale „cu parfum de epoca despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic in judetul nostru. In perioada interbelica, Ploiestiul a avut in permanenta doua echipe de top: Tricolorul, devenit Tricolorul CFPV si dupa schimbarea numelui F.C. Ploiesti si vesnica Prahova Ploiesti. Aceste formatii au avut perioade de marire si decadere, dar ambele au sfarsit prin numele unor „mici” echipe, lipsite… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

