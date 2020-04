A studiat in cadrul unor seminarii private sub indrumarea lui Frank Lloyd Wright (1867-1959), faimos arhitect si specialist in design interior. Wright avea sa devina una dintre cele mai importante influente pentru cariera viitorului actor, dar nu datorita cursurilor de arta, ci pentru ca i-a sesizat talentul actoricesc si l-a incurajat sa se dedice actoriei. Anthony Quinn s-a nascut la 21 aprilie 1915, in localitatea mexicana Chihuahua, fiind inregistrat la Starea Civila ca Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca. In copilarie s-a mutat cu parintii in SUA, in Los Angeles. Zorba Grecul In 1964 avea sa intrupeze…