Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteza senzaționala lansata de catre Aurelian Badulescu, cel care lamurește in mare parte agitația din ultima perioada iscata prin lupta coproprietarilor de la B1 TV, familia Paunescu, respectiv Sorin Oancea!Aurelian Badulescu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca parțile sociale ale lui Oancea, cel…

- Numarul deceselor provocate de furtuna masiva din Statele Unite crește de o la zi la alta. Aproape 60 de oameni au murit in diferite regiuni ale țarii. Doar in vestul statului New York au fost inregistrate 28 de victime. Oameni morți au fost gasiți in case, in mașini acoperite de zapada sau inghețați…

- In ultimele zile, peste un milion de americani traiesc o „apocalipsa alba”. Fenomenul extrem ce a pus stapanire pe o parte a țarii a fost numit de presa de peste Ocean „Bomba arctica”. Autoritațile au anunțat ca bilanțul deceselor a urcat la 47 in statul New York. Temperaturile au scazut dramatic, Garda…

- Ioana Ignat nu este prea incantata de faptul ca iubitul ei, Sebastian Dobrincu, va participa la „Survivor Romania. Artista se gandește ca nu va mai putea sa-l vada și sa vorbeasca cu el timp de cateva luni.De ceva timp, Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu formeaza un cuplu. In curand, antreprenorul va…

- Sebastian Dobrincu este concurent la „Survivor Romania” 2023. Antreprenor și artist, el este deja cunoscut de telespectatori de la emisiunea „Imperiul Leilor”. Premiul cel mare l-a determinat sa participe la aceasta competiție. In ianuarie va incepe „Survivor Romania”, iar PRO TV a anunțat deja care…

- Cantareata americana Mariah Carey si gemenii ei, Monroe si Moroccan, in varsta de 11 ani, au dat startul noului sezon al sarbatorilor de iarna din Statele Unite, informeaza revista People. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a purtat discuții confidențiale cu inalți oficiali ruși, cu scopul de a reduce riscul unui razboi mai amplu din cauza Ucrainei, a declarat o sursa. Intre timp, Sullivan, vorbind la un eveniment la Clubul Economic din New…