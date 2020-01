Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost ales, prin vot, ca director sportiv, in cadrul ședinței AGA a FC Petrolul Ploiești, și a cerut, apoi, doua zile de pasuire pentru a-și face lichidarea de la clubul Astra Giurgiu, ex-internaționalul Costel Lazar a ajuns astazi, 17 ianuarie 2020, in hotelul din Belek in care este cazata…

- Clubul Rapid vrea sa promoveze in Liga 1 la finalul acestui sezon și este dispus sa faca transferuri sonore in aceasta pauza de iarna. Potrivit declarațiilor lui Daniel Pancu, antrenorul echipei, exista interes pentru Alexandru Ionița II și Cristian Sapunaru, potrivit Mediafax.In cazul mijlocașului,…

- Informația de astazi, 4 ianuarie 2020, de pe www.liga2.prosport.ro, potrivit careia delegațiile cluburilor FC Petrolul Ploiești și Metaloglobus București – adversare și in actuala ediție a campionatului Ligii a II-a de fotbal, dar care și-au terminat meciurile directe, 2-1 pentru „lupi”, in capitala…

- Mark Bowen, managerul lui Reading, crede ca ”George e tanar, crud. Trebuie sa invețe. Noi suntem clubul potrivit pentru el”. Managerul lui Reading, Mark Bowen, a discutat cu jurnaliștii de la getreading.co.uk despre posibilitatea ca George Pușcaș sa ajunga la Fenerbahce, iar el nu crede ca un transfer…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a contrazis accidentarea invocata de Maurizio Sarri, antrenorul lui Juventus, si a dat inca o reprezentatie la nationala, apropiindu-se de suta de goluri: a marcat 3 goluri in meciul Portugalia - Lituania 6-0! Vezi AICI toate rezultatele din preliminariile Euro 2020 + clasamente…

- Petrolul s-a prezentat bine, sambata, in fata Politehnicii Timisoara, chiar daca la mijlocul saptamanii trecute a jucat in Cupa Romaniei si a avut o deplasare pana la Cluj, scrie Mediafax.Cu trei puncte obtinute in etapa a 15-a, ”lupii” ajung din nou la 21 stranse in total, dupa ce pierdusera…

- Scoruri fluviu in mansa retur a sferturilor de finala ale Cupei Republicii Moldova la fotbal. Dupa victoria cu 1-0 din prima mansa, Sheriff Tiraspol detinatoarea trofeului, a zdrobit in deplasare cu 5-0 pe Dinamo-Auto.

