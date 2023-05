Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de zece elevi din municipiul Vatra Dornei au ajuns la spital, dupa petrecerea de absolvire a liceului, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, Gabriela Budeanu. Sursa citata a precizat ca DSP Suceava a fost informata, luni, de Spitalul Municipal…

- Un incendiu a izbucnit la bordul unei ambarcatiuni a Politiei de Frontiera, acostata in Portul Drobeta-Turnu Severin. Trei persoane au fost ranite si transportate la spital pentru ingrijiri de specialitate.

- A fost activat planul roșu de intervenție, dupa ce doua autocare s-au ciocnit in Sibiu! In ele se aflau 90 de elevi și adulți și circulau in zona Poiana Bradului. In urma impactului, 33 de copii și 7 adulți au avut nevoie de ingrijiri medicale și cașiva dintre ei au fost transportați la spital.

- Un valcean a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce și-a lovit concubina cu toporul in cap. Femeia a fost transportata la spital si are nevoie de 14 zile de ingrijiri medicale. Procurorii au inceput urmarirea penala fata de un barbat pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor asupra…

- Seara de vineri a fost una cu ghinion pentru un tanar de 21 de ani! Pieton fiind pe DN 61, pe raza localitații Grozavești, acesta a fost lovit de o mașina, condusa de un barbat de 48 din Produlești. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri și investigații medicale. Totodata, acesta nu…

- O persoana a fost ranita, astazi, la orele amiezii, intr-un accident rutier, produs pe raza localitații Ionești. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana ranita, conștienta. Victima a fost transportata la spital de echipajul medical pentru ingrijiri și investigații amanunțite.…