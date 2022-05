La originea epidemiei de variola maimuței a fost „Gay Pride” din Gran Canaria, noteaza cotidianul italian La Repubblica . 80.000 de persoane au participat. Asociațiile gay se apara: „Noi am dat prezervative gratis”. In centrul Yumbo din Maspalomas, in sudul Gran Canaria, insula spaniola unde vantul aduce nisipul Saharei pe plaje, s-a intamplat ceea ce specialiștii in boli infecțioase numesc „eveniment de amplificare”! Ceva gen celebrul caz al stațiunii de schi Ischgl din regiunea Tirol, considerata unul din focarele epidemiei de coronavirus in Europa Revenind la Yumbo, aproximativ 80.000 de persoane,…