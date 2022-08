Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Arad s-au autosesizat dupa ce o femeie a povestit pe Facebook ca a fost impinsa in fața mașinilor in timp ce aștepta la semafor, in centrul orașului de pe raul Mureș. Din fericire, aradeanca nu a fost ranita, iar cea care a agresat-o a fost identificata și dusa la Psihiatrie. Conform…

- Polițiștii au gasit in portbagajul mașinii trupul neinsuflețit al unei romance in varsta de 50 de ani. Agenții de poliție au forțat incuietoarea portbagajului pentru a vedea ce se afla inauntru unde au descoperit corpul, fara viața, al romancei, aflat in stare de descompunere, potrivit ziarului La Stampa.…

- Un video folosit de internauți ca sa faca glume pe seama rușilor pentru modul in care se lauda ca apara Crimeea, dupa exploziile de acum doua zile la o baza militara din pensinsula, a devenit viral pe rețelele de socializare. In timpul unui interviu la o televiziune din Rusia acordat de un militar…

- Politistii au descins, luni, la cinci adrese din judetele Teleorman, Ilfov si in Bucuresti, fiind cautate 3 persoane acuzate ca au pacalit mai mulți oameni de la care au primit bani pentru construcția unor case. ”Din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie-iunie 2022, la diferite intervale de…

- Compania rusa Gazprom a declarat luni forța majora in ceea ce privește livrarile de gaze catre Europa pentru cel puțin un client important incepand cu 14 iunie, potrivit unui document oficial citat de Reuters. In document, Gazprom arata ca nu iși poate indeplini obligațiile de furnizare din cauza unor…

- Polițiștii americani au deschis o ancheta dupa ce un coleg de breasla a fost omorat cu o arma romaneasca. Este vorba despre un pistol MIT, un pistol-mitraliera fabricat la Cugir, o arma ce a ajuns in mainile unui tanar in varsta de 19 ani, arata Antena 3. Acesta era implicat intr-un schimb de focuri…

- Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in 12 judete, intr-un dosar de delapidare, in care doi angajati ai unei banci sunt suspectati ca si-ar fi insusit si folosit in interes personal peste 23 de milioane de lei din conturile unui fond privat de pensii, cu sprijinul unor apropiati…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, la Buzau, ca Guvernul va veni cu un plan de creștere a pensiilor. Intrebat ce opinie are despre o renegociere a PNRR privind pensiile, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca ar fi imoral si incorect ca doar pensionarii sa plateasca pretul unei crize economice,…