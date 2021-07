De la BAC, la EURO! Unele dintre jucatoarele naționalei de tineret a Romaniei au intrerupt pregatirea pentru turneul continental pentru a-și da Bacalaureatul, apoi au revenit la lotul ”tricolor”, care pe 8 iulie va debuta la Campionatul European din Slovenia. Este cu adevarat o vara fierbinte pentru unele dintre componentele reprezentativei U19 de handbal a Romaniei. Intre antrenamentele și cantonamentele de dinaintea celei mai importante competiții ale acestui an la categoria lor de varsta, fetele au fost nevoie sa se pregateasca și sa susțina Bacalaureatul. ”Și scoala și handbalul sunt solicitante, a fost o perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Campioana României la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, si-a aflat adversarele în grupele Ligii Campionilor, în urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Viena.Echipa bucuresteana va evolua în grupa B, din care face parte si detinatoarea trofeului, Barcelona.Dinamo…

- In ultimul meci din grupa A, in Golden League, „tricolorele” au trecut de Azerbaidjan, 3-0. Au terminat grupa insa pe 3, dupa Spania și Franța. „Tricolorele” știau ca nu mai pot ajunge la Final Four-ul de la Ruse chiar daca inving Azerbaidjan-ul, dar au jucat serios și s-au impus in numar minim de seturi…

- In ultimul meci din grupa A, in Golden League, ”tricolorele” au trecut de Azerbaidjan, 3-0. Au terminat grupa insa pe 3, dupa Spania și Franța Naționala feminina a Romaniei a incheiat cu o victorie grupa A din Golden League, 3-0 cu ”cenușareasa” Azerbaidjan. ”Tricolorele” știau ca nu mai pot ajunge…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins dramatic echipa Spaniei cu scorul de 3-2 (24-26, 24-26, 25-20, 25-21, 15-12), sambata, la Harnes (Franta), intr-un meci din Grupa A a competitiei Golden League. Tricolorele antrenate de italianul Luciano Pedulla au obtinut o victorie spectaculoasa, dupa…

- Romania a condus cu 2-1 la seturi, dar ibericele au revenit și au caștigat. Calificarea in Final Four-ul de la Ruse devine acum mai grea Naționala de volei feminin a Romaniei a suferit duminica, la Cluj-Napoca, prima infrangere in grupa A din Golden League. Echipa pregatita de italianul Luciano Pedulla…

- La Campionatele Europene de tir sportiv de la Osijek (Croatia), echipa feminina a Romaniei a terminat pe locul trei la proba de pușca aer comprimat 10 m, adjudecandu-si astfel medalia de bronz. Laura Ilie, Roxana Sidi și Eliza Molnar au urcat pe podium dupa ce au invins in finala mica Norvegia. Tricolorele…

- ”Tricolorele” vor infrunta Turcia și Olanda, doua naționale deosebit de puternice, dar au șansa sa depașeasca prima faza a competiției Joi seara, la Belgrad, intr-o atmosfera fastuasa, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului European feminin, care se va disputa intre 18 august și 4 septembrie…

- Autoritatile judetene din Arad vor amenaja la granita cu Ungaria, in Punctele de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I si Nadlac II, puncte temporare de vaccinare anti-COVID-19, dupa ce s-a constatat ca tot mai multi romani care lucreaza in strainatate sau au locuinte in Ungaria vin in tara doar pentru…