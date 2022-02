De la babe adunate și pe la tineret date… Superstiții. Despre ele ziceam. Pai da, superstitii adunate de la babe… Ca, na, cine sa mai știe azi ziceri vechi, de cand lumea, și idei, și preconcepții, și tradiții, daca nu babele… Ceasul rau, pisica neagra, cum ar veni… Acuma, de-o fi asa cum cred oamenii noștri, deodata cu veacul și cu veacurile, de n-o fi, habar n-am. Zic doar sa punem superstitiile astea adunate de pe la babe, si nu numai, pe tapet. Sa le spunem cu vorbe in cele ce urmeaza. Mda… Sa afle despre ele si mladitele neamului care vin din urma. Cica daca spargi oglinda, e prapad. Sapte ani de ghinion, de nici laptele in oala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In plin divorț, Anamaria Prodan vorbește cu multa compasiune despre greutațile care se intrezaresc in viața lui Reghe. Antrenorul nu mai are credibilitate in fața jucatorilor sai, in urma scandalului amoros, este de parere aceasta."In lumea fotbalului, cand faci asemenea greșeli, cand ajungi așa sa…

- Cinci poduri strategice, care inca rezista, pe patru Drumuri Naționale care duc spre baze militare au fost incluse, cel mai probabil avand in vedere situatia din zona Ucrainei, intr-un pachet de mobilitate militara – CEF T 2021 MIL MOB WORKS- și au asigurata finanțarea pentru reparațiile deja efectuate…

- Premierul Ciuca și-a insailat o teza de doctorat din pasaje furate. Este un caz particular dintr-un fenomen grav: s-a plagiat in masa in randul conducerilor polițienești și militarești. Ceea ce e și mai grav decat la politicieni.Scandalul de acum 6-7 ani cu Ponta și doctoratul plagiat n-a venit din…

- Adela Popescu a marturisit in direct, la emisiunea „Vorbește lumea”, ca a fost certata de soacra. Prezentatoarea are o relație foarte buna cu mama lui Radu Valcan, insa aceasta a ținut sa spuna ce a deranjat-o.Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai frumoase din showbiz-ul romanesc,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Czeke Attila a dat asigurari ca unul dintre cele mai importante proiecte ale Municipiului Iași – Sala Polivalenta „Regina Maria”, dezvoltata ca un Centru Regional pentru Tineret și Sport – va fi finanțat din acest an de Ministerul Dezvoltarii,…

- In mai multe comunicate de presa, emise in ultimele zile, Compania Naționala de Autostrazi si Drumuri Naționale din Romania (CNAIR) avertizeaza șoferii care circula in aceste zile pe drumurile din Romania sa nu plece la drum cu autovehiculele nepregatite corespunzator pentru condiții de iarna. In ultima…

- Adela Popescu a ramas surprinsa in momentul in care a observat-o pe Valentina Pelinel la Vorbește lumea. Partenera lui Cristi Borcea a facut dezvaluiri despre viața de familie, insa nimeni nu se aștepta la remarca pe care a facut-o prezentatoarea de televiziune la adresa ei. Ce a spus Adela Popescu…

- Compania Nationala de Autostrazi si Infrastuctura Rutiera (CNAIR) a inceput monitorizarea cu drone la drumul de centura al orasului Tecuci, proiect inceput de 13 ani si inca nefinalizat. Ministrul Sorin Grindeanu spune ca nu mai accepta scuze si intarzieri, iar termenul de finalizare al lucrarilor este…