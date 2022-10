Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300.000 de romani au apelat la medicul de familie pentru eliberarea pastilelor de iod, in septembrie, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. "Populatia eligibila pentru pastile de iod este in jur de 7 milioane de persoane cu varsta de pana la 40 de ani. Dintre aceste persoane, in…

- In zilele urmatoare, vaccinul antigripal va ajunge in cabinetele medicilor de familie, acesta intrand deja in depozitele direcțiilor de sanatate publica.Categoriile populaționale considerate la risc și pentru care Organizația Mondiala a Sanatații recomanda vaccinarea antigripala fiind:1. Persoane cu…

- Un inalt consilier sanitar chinez a recomandat oamenilor sa evite contactul cu cetatenii straini pentru a preveni astfel infectarea cu variola maimutei dupa ce un prim caz a fost raportat in China continentala, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . ”Pentru a preveni o posibila infectare cu variola…

- Ministerul a confirmat marti seara, intr-un comunicat, existenta a 53 de cazuri de holera in cinci din cele 14 provincii ale tarii, cel mai mare numar fiind inregistrat in provincia nordica Alep, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Pana in prezent, șapte persoane au murit din cauza acestei boli, a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut ca persoanele infectate cu variola maimutei sa evite expunerea animalelor la virus, dupa un prim caz de transmitere a virusului de la om la caine.

- Europa se confrunta in prezent cu un val de canicula, care a determinat mai multe guverne sa emita alerte de urgența pentru protejarea populației. Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma asupra temperaturilor foarte ridicate din ultima perioada, ce pot duce, printre altele, la reținerea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat victoria in lupta impotriva coronavirusului, ordonand ridicarea restricțiilor dure anti-COVID impuse in luna mai, a anunțat joi presa de stat din Coreea de Nord, potrivit CNN. Coreea de Nord nu a dezvaluit cate cazuri confirmate ale virusului a descoperit,…