De la arşiţă şi soare cad românii din picioare * Ultimele zile au fost calduroase, asadar normale; cei care, iarna, dardaiau ca niste rotopercutoare, se plang, acum, de caldura care le-a alungat cheful de munca si ii obliga sa se imprumute de la banca, sa aiba bani de bere. De-a lungul istoriei s-a dovedit ca e mai usor sa faci caldura decat racoare: stramosii nostri stiau sa aprinda focul cu amnar, cremene si iasca, dar nu puteau raci frapierele, asa ca pana si berea era fierbinte. * Corespondent (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

