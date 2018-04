De la America’s Got Talent la Spotlight Bucharest International Light Festival A patra ediție a festivalului internațional al luminii de la București, Spotlight incepe azi, 12 aprilie, cu un show de proporții in Piața George Enescu. Vedetele spectacolului de deschidere sunt dansatorii Light Balance, finaliști in sezonul 12 al celebrei emisiuni America’s Got Talent. Zeci de mii de bucureșteni și turiști sunt așteptați astazi, 12 aprilie, de la ora 20:30 in Piața George Enescu sa ii vada pentru prima data la București pe dansatorii Light Balance care promit un show spectaculos de dans și lumini in deschiderea festivalului Spotlight. Una dintre cele mai cautate trupe ale momentului,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

