De la Al Capone la detectivul contabil modern „Follow the money" este o expresie care s-ar traduce cu mergi pe firul banilor. O intalnim, cel mai frecvent, in filmele polițiste, atunci cand detectivi cauta motivul financiar al unei crime. Desigur, identificarea traseului banilor este o activitate importanta nu doar in filme, ci si in munca zilnica a celor care se ocupa cu infracțiunile … Post-ul De la Al Capone la detectivul contabil modern... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4 milioane de cautaride joburi au fost efectuate, de la inceputul anului și pana acum, de candidații activi pe eJobs.ro. Cei mai mulți au fost interesați de ofertele pe care angajatorii le-au postat pentru pozițiile de șofer, asistent medical, operator callcenter și contabil. „Prima jumatate a…

- Marți este programata proba obligatorie a profilului (discipline, in funcție de profil: Matematica și Istorie), iar miercuri proba la alegere a profilului si specializarii. Proba la Limba si literatura materna se va desfașura joi. Pentru cei de la matematica-informatica (M1), științe ale naturii (M2),…

- Luni, 26 iunie, a avut loc Ceremonia Publica de Inalțare a Drapelului Național al Romaniei la statuia lui Avram Iancu din Piata Trandafirilor pentru a se onora Ziua Drapelului Național al Romaniei. Activitatea a fost organizata de Instituția Prefectului și de Garnizoana Targu Mureș, cu sprijinul Primariei…

- Mai multi politisti din vama Petea au fost prinsi de catre procurori cum luau mita de la anumite persoane si soferi de microbuze. Totul a iesit la iveala in urma anchetei care viza vaccinarile false. In urma unor perchezitii, procurorii au depistat o politista de frontiera care nu poate justifica peste…

- Romania are un potențial deosebit pentru turismul balnear, beneficiind de numeroase izvoare termale și minerale, pe tot cuprinsul țarii. Stațiunile cu apa termala nu sunt recomandate numai persoanelor in varsta, ci și tinerilor, care pot sa se relaxeze intr-un bazin cu apa calda, și familiilor cu copii,…

- Decernarea Premiilor Gopo 2023 a avut loc in seara de 25 aprilie. Trofeele au fost oferite in urma votului a peste 600 de profesioniști din industria cinematografica din țara noastra, care au decis care au fost cele mai marcante realizari naționale, in ce privește filmul, pe parcursul anului precedent.…

- De interes cetatenesc la Seini! Au fost montate semafoare! Pentru a proteja pietonii și a fluidiza traficul rutier, au fost montate semafoare in orașul nostru. Acestea sunt amplasate la trecerile de pietoni situate pe drumul național DN 1C. “Proiectul este unul important, atat pentru siguranța pietonilor…

- "Consiliul National al Elevilor considera alarmant amendamentul votat in Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor, deoarece beneficiile eliminarii acesteia au fost deja facute cunoscute si chiar sustinute in trecut de catre Ministerul Educatiei ", a transmis Consiliul National al Elevilor. Intr-un…