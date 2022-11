Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile germane intenționeaza sa inlocuiasca abonamentul de 9 euro pe luna pentru transportul public local, cu o versiune de 49 de euro, o masura ce atrage critici din partea organizațiilor caritabile și a grupurilor de asistența sociala, scrie The Guardian. Potrivit acestor organizații, un astfel…

- Autoritațile germane intenționeaza sa inlocuiasca abonamentul de 9 euro pe luna pentru transportul public local, care s-a dovedit un succes pe parcursul verii, cu o versiune de 49 de euro, o masura ce atrage critici din partea organizațiilor caritabile și a grupurilor de asistența sociala, scrie The…

- Ministerul polonez de Externe a publicat lista completa a pretențiilor fața de Germania pentru prejudiciul in urma celui de-Al Doilea Razboi Mondial. De asemenea, autoritațile de la Varșovia urmeaza sa publice lista și in privința Rusiei. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate…

- Prețul biletelor de tren s-ar putea majora din luna ianuarie din cauza inflației, dar și a facturilor uriașe la energie electrica, spun reprezentanții CFR Calatori. Cu toate ca nu au trecut nici trei luni de la ultima scumpire, atunci cand prețul acestora s-a majorat cu 20%.Pana acum trei luni, un bilet…

- Autoritatile fiscale din Germania ar trebui sa dea dovada de clementa fata de gospodariile private si companii, de exemplu prin suspendarea masurilor executorii in anumite cazuri, avand in vedere contextul crizei energetice, se precizeaza intr-o scrisoare trimisa de Ministerul

- Astazi, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, in calitate de pasager, un cetațean turc, in varsta de 50 de ani. Persoana in cauza a prezentat polițiștilor de frontiera o carte de identitate emisa de autoritațile din Belgia și un permis de conducere emis…

- Consumatorii și intreprinderile din intreaga lume se confrunta cu prețuri mai mari pentru orice produs, de la indragitele tortilla din Mexic pana la cutiile de aluminiu folosite de companiile de bere, scrie AFP. Inflația a crescut dupa ce țarile au ieșit din blocada Covid și a crescut vertiginos de…

- Economia germana a devenit mult mai dependenta de China in primul semestru din 2022, investitiile directe si deficitul sau comercial atingand noi valori record, in pofida presiunilor politice asupra Berlinului sa se distanteze de Beijing, conform unui studiu consultat de Reuters.