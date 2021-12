Stiri pe aceeasi tema

- Important pentru moldoveni. Incepand cu data de 20 decembrie, persoanele care intra in Romania trebuie sa completeze formularul digital de intrare in aceasta țara, document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana.

- A fost scandal pe aeroportul Otopeni in aceasta dupa-amiaza. Mai multi romani care s-au intors din strainatate au fost nemultumiti de noile reguli impuse de autoritati si s-au luat la cearta cu personalul din aeroport. Din aceasta cauza, traficul s-a aglomerat in intervalu 14:00-15:30, fiind necesara…