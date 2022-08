De la 1 octombrie infractorii ieseni vor fi monitorizati cu ajutorul bratarilor electronice Victimele care solicitata ordin de protecție impotriva agresorilor vor fi protejate, incepand cu data de 1 octombrie, cand vor intra in vigoare dispozitivele de monitorizare electronica. Unul dintre primele județe in care vor fi folosite aceste dispozitive este Iași, alaturi de Mureș, Vrancea și municipiul București. Astfel, agresorii din județele menționate vor fi supravegheați cu ajutorul brațarilor electronice de monitorizare. Aceste sisteme și dispozitive electronice de monitorizare se vor aplica in proceduri judiciare și in executarea pedepselor penale: in cazul masurii controlului judiciar/controlului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a intrat peste fosta sotie in casa acesteia, desi avea ordin de protectie si era arestat la domiciliu, informeaza, joi, IPJ Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Implementarea sistemului de monitorizare a celor cu ordin de restricție, utilizand brațarile electronice ce urmeaza a fi achiziționate de Poliția Romana, ar trebui sa inceapa de la 1 octombrie 2022. Dar in prima etapa sunt incluse numai patru județe: Iași, Vrancea, Mureș și București. In aceasta faza…

- Proiectul pilot privind monitorizarea prin intermediul bratarilor electronice a agresorilor aflați sub control judiciar ori in arest la domiciliu va demara in prima etapa, din acest an, in București, Iași, Mureș și Vrancea, iar Poliția ar avea nevoie doar in aceasta faza de peste 47 de noi ofițeri și…

- Un cutremur insemnat a avut loc, duminica seara, in Romania, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. La ora 19:50:22 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 84km. Cutremurul s-a produs…

- In perioada 30 iunie - 2 iulie 2022, va avea loc in mediul virtual Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa, eveniment de prestigiu devenit o traditie in lumea medicala. Eveniment medical de referinta pentru tot mediul de specialitate, Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa are ca organizatori…

- In ziua de 25 Iunie 2022, la ora 16:34:09 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 134km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti, 102km S de Bacau, 113km V de Galati,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat vineri ca au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Focșani – Bacau, tronson al Autostrazii Moldovei – A7. Proiectul are o valoare estimata de 8 miliarde de lei (fara TVA) și este finanțat prin PNRR.…

- Un cutremur s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora 00:35, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter, a avut loc la adancimea de 84 de kilometri,…