Israelul va permite intrarea pe teritoriul sau a tuturor turistilor, indiferent de statutul de vaccinare impotriva COVID-19, incepand cu data de 1 martie, conform unui comunicat emis duminica de biroul premierului, potrivit Reuters. Intrarea in Israel va necesita in continuare doua teste PCR, unul efectuat inainte de zbor si celalalt la aterizarea in Israel, potrivit comunicatului. In prezent, doar cetatenilor straini vaccinati impotriva COVID-19 li se permite intrarea in Israel. Odata cu redeschiderea granițelor pentru turiștii de pretutindeni, Israelul investește peste 280 de milioane de euro…