Stiri pe aceeasi tema

- Toti retailerii din Romania au fost de acord sa reduca, in mod voluntar, cu minimum 20%, pretul laptelui de provenienta romaneasca, de la 1 Mai, iar in perioada urmatoare vor negocia cu fiecare procesator cu care colaboreaza, a anuntat Consiliul Concurentei.

- In urma unor discuții inițiate de Consiliul Concurenței din Romania, prețul laptelui va fi redus cu cel puțin 20%, la raft, din 1 mai. In momentul de fața, 1 litru de lapte costa peste 7 lei.

- Toate marile rețele comerciale au acceptat sa participe la acordul voluntar pentru reducerea prețului laptelui, ca urmare a discuțiilor inițiate de Consiliul Concurenței, iar in perioada urmatoare vor negocia cu fiecare procesator cu care colaboreaza, a anunțat vineri autoritatea de concurența.

- Marius Budai a lasat sa se ințeleaga ca sunt șanse ca salariul minim sa ajunga la 3.500 de lei, in 2024, dar nu a precizat perioada cu exactitate. Ministrul Muncii Marius Budai a precizat ca exista un dialog permanent cu sindicatele si patronatele privind cresterea salariului minim, de anul viitor.…

- Prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 3,6% fața de luna trecuta, deși in ultima saptamana a inregistrat o mica scadere. In București, prețul pentru un litru de benzina standard variaza intre 6,51 și 6,63 de lei. In cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 1,7% in…

- Iesenii care au lucrat cativa ani in Romania, apoi au plecat la munca in alta tara din Uniunea Europeana (UE) pot obtine pensie in fiecare dintre ele. Stagiul minim de cotizare in Romania este de 15 ani, astfel ca deschiderea dreptului la pensie in tara se va face prin completare cu vechimea din alt…

- Laptele, un aliment de lux? Prețurile, duble fața de anii anteriori. Un litru de lapte a ajuns sa coste intre 8,5 și 10 lei in magazine in Romania, conform Zf.ro. Conform datelor colectate, aceste prețuri sunt duble fața de cele din anii anteriori.