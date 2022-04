De la 1 mai, Republica Moldova va plati in euro și in ruble livrarile de gaze efectuate de Gazprom, a declarat Vadim Cheban, președintele Consiliului de administrație al SA Moldovagaz, intr-un interviu acordat pentru Newsmaker.md. El a explicat ca Moldovagaz a platit si in trecut Gazprom in diferse valute – in dolari, ruble și euro. ”Acest lucru este prevazut de actualul acord. De exemplu, in luna februarie am platit cea mai mare parte in dolari, dar am platit și in euro și in ruble. Conform acordului cu Gazprom, semnat la 29 octombrie 2021, care intra in vigoare de la 1 mai 2022, plata se va…