De la 1 iunie se deschid piscinele din spații închise și locurile de joacă Data de 1 iunie aduce vești bune și pentru cei care practica înotul sau fac gimnastica medicala în apa, deoarece piscinele din spații închise se redeschid cu participarea publicului pâna la 70% din capacitatea maxima a spațiului, daca incidența cumulata la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.

Sali de fitness cu pâna la 70%



De asemenea se relaxeaza și mai mult regimul salilor de sport/fitness, permițând participarea publicului pâna la 70% din capacitatea maxima a spațiului, daca incidența cumulata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

