Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iunie, incepand cu miezul nopții, o serie de restricții impuse de autoritați in contextul limitarii raspandirii noului coronavirus se ridica. Circulația in afara localitații va fi permisa fara declarația pe proprie raspunde! Ce alte restricții vor fi ridicate in aceasta noapte?

- Klaus Iohannis a avut joi o ședința cu reprezentanții Guvernului, pe tema masurilor de gestionare a pandemiei. La finalul intalnirii, președintele a facut o declarație de presa, in care a vorbit despre principalele masuri care vor intra in vigoare de saptamanile urmatoare. ”In ce priveste deplasarile…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat in urma cu puțin timp cele mai frecvente intrebari pe care romanii le pun in starea de alerta! Mulți se intreaba daca pot parasi zona rurala in care locuiesc pentru a merge intr-o alta localitate la cumparaturi. Iata raspunsul autoritaților.

- Declarația pe proprie raspundere ramane obligatorie dupa 15 mai. Care sunt condițiile Declarația de proprie raspundere ramane obligatorie dupa 15 mai pentru parasirea localitații, a anunțat președintele Klaus Iohannis, marți, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni. Șeful statului a precizat…

- Declarația pe proprie raspundere ramane in vigoare pentru ieșirea din localitate. Declarația pe proprie raspundere ramane in vigoare pentru ieșirea din localitate. Klaus Iohannis: Nu va fi nevoie totuși in zonele metropolitane. Presedintele Klaus Iohannis a prezentat, marti, la Palatul Cotroceni, restrictiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca exista și varianta menținerii declarației pe proprie raspundere, dupa 15 mai, „scrisa sau pe telefonul mobil”. El a precizat ca cel mai probabil nu se vor mai putea da amenzi, dar vor fi reguli, prin hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența.

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a afirmat luni ca dupa 15 mai declaratia pe propria raspundere in cazul deplasarii in afara localitatii de domiliciu va fi „deocamdata” verbala. „Dupa 15 mai se poate iesi din localitate doar din motive bine intemeiate, mergem sa ingrijim pe cineva – un copil, o persoana…

- Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne a anuntat aseara la Dig24 ca planul de masuri propus pentru perioada de dupa 15 mai va fi adus la cunostinta publicului, care poate veni si cu eventuale propuneri de imbunatatire."Inca discutam daca va mai fi nevoie de declaratia pe proprie raspundere si…