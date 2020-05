De la 1 iunie, Norvegia autorizează călătoriile profesionale fără restricţii către celelalte ţări nordice Norvegienii care se deplaseaza in celelalte tari nordice din motive profesionale sau lucratorii straini provenind din aceste state nu vor mai trebui sa stea in carantina, masura intrand in vigoare la 1 iunie, a anuntat joi guvernul norvegian, transmite AFP. Pentru a incetini raspandirea COVID-19, autoritatile de la Oslo le-au impus norvegienilor ce revin in tara si strainilor care trec frontiera in Norvegia sa intre in carantina pentru zece zile. Insa incepand de luni, persoanele care se deplaseaza in scop profesional in toate tarile nordice vor fi exceptate de la aceasta obligatie. ''Lucratorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

