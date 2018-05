Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai ceva vreme de cand te-ai mutat cu adresa virtuala pe net, adica ți-ai luat un domeniu .ro, atunci ai grija ca de vineri, 1 iunie, daca nu ai platit taxa anuala ai putea ramane fara site-ul sau blogul tau drag! Registrul roman de domenii – RoTLD anunța ca de maine, 1 iunie 2018,... View Article

- RoTLD, registrul roman de domenii, anunta utilizatorii ca maine, 1 iunie 2018, expira primele nume de domenii „.ro”, inregistrate inainte de 1 martie 2013, pentru care detinatorii dreptului de folosinta nu au achitat la timp contravaloarea serviciului de mentenanta anuala. Acestea vor fi programate…

- Sambata, 12 mai 2018, ora 18.00, Foaierul Casei de Cultura a Studenților Alba Iulia. „Gigi Caciuleanu. Omul Dans”, autoare Ludmila Patlanjoglu EDITURA NEMIRA BUCUREȘTI Lansare de album (30 min.) “Un talent uriaș cu sclipiri de geniu”, “o imensa fantezie”, “un foarte mare dansator”, “genial coregraf…

- Fondul Jazz in the Park va finanța și în acest an o serie de proiecte artistice cu ajutorul celor care vor cumpara bilete neobligatorii la festivalul Jazz in the Park. Obiectivul Fondului Jazz in the Park 2018 este sa strânga 30.000 de euro,…

- Un pictor in varsta de 28 de ani a fost gasit spanzurat intr-o poiana de langa satul in care locuia, in judetul Vrancea. Primele indicii arata ca s-ar fi spanzurat, insa cunoscutii spun ca nu avea niciun motiv, scrie realitatea.net.

- Aceasta casa costa doar 10.000 de de dolari și poate fi construita in 24 de h. O companie din SUA a prezentat oficial casa care se poate construi in cel mult 24 de ore. Firma din Texas folosește tehnologia de printrare 3D pentru a ridica construcția. Potrivit CBS Local, este vorba despre o locuința…

- Incepand de azi, romanii vor afla prin SMS data la care le expira pasaportul. Acest lucru este posibil in urma demersurilor derulate in comun de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generala de Pașapoarte și Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, pentru eficientizarea procesului…