De la 1 iunie, biocombustibilul devine obligatoriu în România. Acesta majorează consumul de carburant De la 1 iunie 2023, benzina și motorina vandute in Romania vor conține, obligatoriu, și un procent de 8% și 6,5% de biocombustibil. Studiile au aratat ca biocombustibilul marește consumul consumul la autoturisme și, implicit, și costurile. In plus, mașinile mai vechi ar putea avea probleme de funcționare din cauza biocombustibilului, acestea nefiind adaptate in […] The post De la 1 iunie, biocombustibilul devine obligatoriu in Romania. Acesta majoreaza consumul de carburant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

