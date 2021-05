Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca autoritatile ungare si germane au revizuit conditiile de intrare in aceste tari, in contextul pandemiei de COVID-19. In ceea ce priveste Ungaria cetatenii romani care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID–19 eliberat de autoritatile competente din Romania,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri fiind in vigoare din data de 14 mai ora 6,00 pana la data de 24 mai ora 6,00. Astfel, potrivit noilor masuri adoptate de autoritatile…

- Autoritațile au anunțat noi masurile de relaxare ce vor fi aplicate din 15 mai, iar printre acestea se numara și libertatea de a organiza evenimente private, atat in spații deschise, cat și in spații inchise. Șeful DSU, Raed Arafat, spune insa ca el nu ar participa inca la o petrecere in spațiu inchis,…

- Autoritațile județene din Brașov introduc de miercuri restricții de circulație pentru populație și reduc programul de funcționare al magazinelor in Bran și Prejmer, dupa ce in aceste localitații s-a inregistrat o incidența a cazurilor de Covid de peste 4 la 1.000 de locuitori, informeaza News.ro . La…

- Weekend-ul aduce noi restricții in Bistrița și alte cinci comune, unde rata incidenței cazurilor COVID a trecut de 4 la mia de locuitori. Astfel, de azi și pana duminica inclusiv, magazinele se inchid la ora 18.00 și circulația e restricționata de la ora 20.00. Autoritațile centrale au anunțat prelungirea…

- Guvernul a aprobat noile restrictii pentru limitarea raspandirii infectiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o sedinta care a avut loc joi. Masurile au intrat in vigoare de vineri, imediat dupa publicarea lor in Monitorul Oficial.Potrivit documentului propus de CNSU si adoptat…

- Lituania vrea sa relaxeze incet restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus la 15 martie 2021, dupa cum transmit autoritaile de la Vilnius, citate de DPA. Toate magazinele stradale se deschid, precum...

- Autoritatile din Arabia Saudita au decis ca, incepand de duminica, sa elimine majoritatea restrictiilor impuse in contextul pandemiei, informeaza The Guardian, potrivit News.ro. Agentia nationala SPA a scris sambata ca unele activitati vor fi in continuare interzise, precum organizarea de…