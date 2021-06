E oficial! De la 1 iulie vom putea calatori in Uniunea Europeana cu certificatul digital. Guvernul a aprobat – in aceasta seara – ordonanța de urgența privind punerea in aplicare a masurii. Persoanele vaccinate, care au test negativ ori au trecut prin boala – vor obține de pe site-ul certificat-covid.gov.ro. – un cod QR pe... View Article