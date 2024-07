De la 1 iulie, testele pentru HIV/SIDA și virusurile hepatitice B și C se deconteaza pentru femeile gravide neasigurate, a declarat, miercuri, directorul general adjunct al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Iulia Stoea. ”Este o noutate incepand cu data de 1 iulie intrarea in vigoare a testarii pentru HIV-SIDA la gravidele care nu […] The post De la 1 iulie, testele HIV/SIDA pentru gravida neasigurata, decontate de CNAS appeared first on Puterea.ro .