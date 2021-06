Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iulie romanii se vor putea trata in spitalele private, o parte din bani fiind suportați de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Fiecare asigurat va primi inaintea acordarii serviciilor medicale un deviz cu costurile estimative, valabil 5 zile lucratoare. In acest interval, beneficiarul poate…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) afirma ca, in contextul introducerii contributiei personale a pacientilor care opteaza pentru servicii medicale in regim de spitalizare acordate in unitatile sanitare private aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari, ‘pentru…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat vineri ca transferarea prin ordonanta de urgenta a unui numar de paturi de spital din sistemul public in cel privat va duce la scaderea finantarii spitalelor publice, dar si la instituirea pentru pacienti a unei co-plati pe care multi nu si-o pot permite.

- Proiectul de ordonanța al Executivului prevede majorarea numarului de paturi pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești in regim de spitalizare continua cu furnizorii privați pana la 10% din numarul total. Acest lucru inseamna ca…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca Guvernul va elabora un program prin care drumurile comunale și cele din localitați mici vor primi bani de la bugetul de stat, deoarece nu pot fi finanțate prin PNRR sau fonduri europene nerambursabile. Prim-ministrul spune ca prioritate in programul de investiții…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca Guvernul va elabora un program prin care drumurile comunale și cele din localitați mici vor primi bani de la bugetul de stat, deoarece nu pot fi finanțate prin PNRR sau fonduri europene nerambursabile. Prim-ministrul spune ca prioritate in programul de investiții…

- Acoperirea costului real al serviciilor de sanatate prin co-plata perceputa de la pacienți ar trebuie sa se faca și in spitalele publice, nu numai in sistemul privat, considera reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitara. In caz contrar, spun aceștia, serviciile de la stat vor fi subfinanțate,…

- Guvernatorul republican din Texas, Greg Abbott, a emis marți un ordin executiv prin care interzice entitaților guvernamentale de stat, precum districtele școlare publice, autoritațile de sanatate publica și oficialii guvernamentali sa solicite purtarea maștii. „Texanii, nu guvernul, ar trebui…