- Uniunea Europeana a impus joi sanctiuni unor sectoare-cheie ale economiei belaruse, cu scopul de a exercita presiuni asupra regimului lui Aleksandr Lukasenko, in urma deturnarii unui avion european in vederea arestarii unui opozant, anunta Consiliul European, relateaza AFP.

- Ambasadorii statelor membre UE au adoptat vineri un plan care interzice avioanelor companiilor belaruse sa aterizeze pe aeroporturi din Uniunea Europeana sau sa survoleze spatiul aerian european, au declarat trei diplomati pentru Reuters.

- Parlamentul European si statele membre au decis sa aprobe pasaportul de vaccinare. Acest document are ca scop facilitarea calatoriilor in interiorul UE pe perioada pandemiei. Documentul ar putea intra in vigoare, incepand cu 1 iulie.

- Parlamentul European și statele-membre s-au pus de acord, joi, in ce privește certificatul sanitar european Covid, al carui scop este acela de a facilita calatoriile in interioriul Uniunii Europene pe perioada pandemiei de coronavirus.

- Italia va impune o carantina obligatorie de cinci zile pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene, inclusiv pentru calatorii ce revin pe teritoriul italian, au anuntat marti surse din Ministerul Sanatatii italian, transmit Reuters si AFP. Orice calator provenind din…