- A fost ultima zi cu prețuri mici pe litoral. Luna iulie vine cu scumpiri la cazare, la barurile de pe plaja, dar și la inchirierea șezlongurilor. In medie, prețurile vor crește treptat pe parcursul lunii și vor depași 40 de procente fața de luna iunie.

- Odata cu inceputul lunii iulie, hotelierii vor modifica tarifele de cazare pe litoralul romanesc aproape in fiecare saptamana. Preturile vor tot creste pana in august, perioada considerata varf de sezon.

- Au fost luni intregi in care hotelierii din Romania s-au plans ca restricțiile impuse in pandemie ii duc la sapa de lemn. Tupeul cu care aceștia ne-au obișnuit in ultimii ani pare insa sa fi ramas neatins. Prețurile in stațiunile romanești rivalizeaza cu cele din locații de lux, cu diferența ca pe…

- Vești proaste pentru sute de mii de romani! Vor avea parte de noi scumpiri la folosirea acestui serviciu. LOVITURA data de Guvern romanilor ar putea sa creeze o serie de nemulțumiri majore in randul populației, mai ales in actualul context de criza economica survenita in urma pandemiei de coronavirus.…

- In aceasta noapte, la numai un minut diferenta, pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati la doua interventii, care la prima vedere par a fi minore. Unul, la ora 02.04, in Tomis Nord. Acolo o pubela de gunoi, situata la intersectia Aleea Margaritarelor cu bulevardul Lapusneanu, a luat…

- Un concediu pe litoralul romanesc pornește de la 2.100 de lei pentru o saptamana și poate ajunge pana la 8.000 de lei pentru doua persoane, in timp ce in cazul ofertelor de lux prețurile ajung la peste 13.000 de lei, arata o analiza Libertatea pe baza datelor prezentate de hoteluri, agenții de turism…

- “Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu tarife pornind de la 40 de lei pe noapte prin programul ‘Litoralul pentru Toti’, care se desfasoara in perioada 21 mai – 20 iunie 2021, anunta Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pana in prezent, un numar de 54 de hoteluri din toate…

- Super-oferta pentru bogatasi! Miliardarul Richard Branson isi inchiriaza cea de a doua insula privata in premiera, la scurt timp dupa ce a reusit sa o transforme intr-o statiune de lux cu trei vile care au 11 dormitoare, noteaza click.ro. Branson care are o avere de 4,9 miliarde $ a cumparat insula…