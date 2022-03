De la 1 iulie, biletele de tren se scumpesc cu 20% Guvernul a aprobat vineri bugetul CFR Calatori, companie care a solicitat cresterea cu 20% a tarifelor pentru bilete de la 1 iulie, a anuntat pe Facebook ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. ”Guvernul a aprobat astazi bugetul CFR Calatori. Compania CFR Calatori a solicitat cresterea tarifelor pentru bilete de la 1 iulie 2022! Mai exact: o majorare cu 20%, dupa 9 ani in care nu s-a operat vreo modificare de pret. Vorbim de prima actualizare de tarife din 2013 incoace, in conditiile in care preturile la carburanti si energie electrica au crescut constant!”, a scris Grindeanu. Acesta a mentionat… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

