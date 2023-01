De la 1 ianuarie, lista medicamentelor compensate a fost extinsă Incepind cu 1 ianuarie 2023, persoanele cu diabet zaharat, hipertensiune arteriala și boli respiratorii pot beneficia de alte patru denumiri comune internaționale de medicamente compensate. Potrivit estimarilor CNAM, pentru compensarea noilor preparate sint necesare circa 24 milioane de lei anual, bani prevazuți in fondurile de asigurare medicala obligatorie. Astfel, pacienții cu diabet zaha Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Lista medicamentelor compensate va fi completata cu patru denumiri comune internaționale de preparate pentru tratamentul diabetului zaharat, hipertensiunii arteriale și astmului bronșic. Decizia a fost luata de Consiliul pentru medicamente compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistența…

- Nu este pentru prima data cand baimarenii se plang ca in autobuzele de pe raza județului este foarte periculos sa circuli. Ultimul incident a avut loc azi dimineața cand polițiștii Biroului de Ordine Publica Baia Mare au fost sesizați de catre un barbat prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in…

- Lista medicamentelor gratuite și compensate se extinde, de la 1 decembrie, cu 21 de molecule noi, majoritatea pentru pacienți cu afecțiuni oncologice, transmite Ministerul Sanatații. Aceste molecule sunt destinate tratamentului unor afecțiuni oncologice, maladiei Parkinson, insuficienței cardiace, unor…

- Este a treia oara in acest an cand lista medicamentelor gratuite și compensate este actualizata de Guvern, la solicitarea Ministerului Sanatații. Medicamente noi pentru tratarea pacienților cu afecțiuni oncologice vor intra pe lista moleculelor gratuite și compensate, incepand de luna viitoare. In total,…

- Social Lista medicamentelor gratuite și compensate, extinsa cu 21 de molecule noi noiembrie 3, 2022 09:30 La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 2 noiembrie 2022, proiectul de Hotarare privind modificarea și completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008…

- Lista de medicamente gratuite și compensate va fi extinsa incepand cu data de 1 decembrie 2022. Cele mai multe medicamente nou introduse in lista sunt destinate pacienților cu afecțiuni oncologice. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul a aprobat miercuri proiectul de Hotarare privind modificarea…

- Lista medicamentelor gratuite și compensate, extinsa de Guvern. De cand intra in vigoare și ce pacienți pot beneficia Lista medicamentelor gratuite și compensate, extinsa de Guvern. De cand intra in vigoare și ce pacienți pot beneficia Incepand cu data de 1 decembrie 2022, lista medicamentelor gratuite…

- DOCUMENTE: Lista medicamentelor gratuite și compensate, EXTINSA de la 1 decembrie, pentru pacienții cu boli grave Ministerul Sanatatii va extinde lista de medicamente gratuite si compensate, incepand cu data de 1 decembrie. Lista va fi extinsa cu 21 de molecule noi destinate pacientilor cu afectiuni…