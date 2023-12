De la 1 ianuarie 2024, salariile bugetarilor vor crește. Angajații din învățământ vor primi, însă, doar 13% De la 1 ianuarie 2024, salariile bugetarilor vor crește. Angajații din invațamant vor primi, insa, doar 13% De proiectul de ordonanța sunt vizați și angajații din invațamant, care vor primi insa doar 13%. Procentul pentru educație este mult mai mic decat majorarea de aproape 40% promisa prin OUG 57, aprobata in perioada grevelor, informeaza alba24.ro, care citeaza stiripesurse.ro. Concret, salariile se majoreaza cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023. […] Citește De la 1 ianuarie 2024, salariile bugetarilor vor crește. Angajații din invațamant vor primi, insa, doar 13% in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

