Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ care modifica Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in sensul neimpozitarii contributiei la pilonul II de pensii, ci doar a castigurilor, prevederea urmand sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2024, potrivit Agerpres.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede posibilitatea ca Politia Rutiera sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar,

Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea legii privind introducerea disciplinei „Istoria Revoluției din 1989". Legea prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului 'Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania'.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca autoritatile locale din toata tara care aloca fonduri pentru sport vor fi obligate sa dea bani si pentru sustinerea activitatii sportive la nivel de copii si junori. Legea prevede ca primariile trebuie sa aloce cel putin 30% din

Președintele Klaus Iohannis a retrimis, la Senat, legea privind inființarea de farmacii universitare de catre universitațile de medicina. Legea a fost inițiata și sprijinita de catre cei de la USR, dar se va intoarce la Parlament pentru reexaminare.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind Fondul de compensare a investitorilor, informeaza Administratia Prezidentiala.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o lege care introduce in Codul Muncii mai multe drepturi suplimentare pentru salariati, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie.

Barbatul de 28 de ani care ar fi creat pagini de internet similare cu ale unor cluburi sportive pentru a vinde produse de profil a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere legala, informeaza Biroul de presa al Politiei Capitalei.