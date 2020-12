Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) precizeaza ca, incepand cu 1 ianuarie, romanii din Regatul Unit vor avea acces la serviciile medicale, in baza prevederilor legislatiei nationale din aceasta tara, conform Acordului Brexit. Este vorba despre romanii inscriși in noul sistem de inregistrare…

- Cetatenii romani care s-au inregistrat in noul sistem de inregistrare britanic (EU Settlement Scheme – EUSS), vor avea acces, incepand din 1 ianuarie 2021, la serviciile medicale in baza prevederilor legislatiei nationale din Regatul Unit, anunta Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS),…

- Șefa guvernului regional scoțian, Nicola Sturgeon, planuiește organizarea unui referendum pentru independența fața de Marea Britanie in prima parte a lui 2021. Opiniile sunt volatile, dar ultimele sondaje arata ca majoritatea scoțienilor susțin desprinderea de Regatul Unit, ca urmare a Brexit-ului,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca a luat legatura cu ministrul de externe britanic si cu reprezentantii magazinului, deoarece mesajul este discriminatoriu. Avertisment pentru hoti, in limba romana, in magazine din Anglia. MAE a transmis, luni, ca Ambasada Romaniei in Regatul Unit al…

- Un avertisment pentru hoti, scris in limba romana, a fost pus pe rafturile unui lant de magazine alimentare din Marea Britanie. Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca a luat legatura cu ministrul de externe britanic si cu reprezentantii magazinului, deoarece mesajul este discriminatoriu.…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 Marea Britanie va introduce un sistem de imigrare pe baza de puncte, aplicabil cetatenilor UE.Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 Marea Britanie va introduce un sistem de imigrare pe baza de puncte, aplicabil cetatenilor UE . Cetatenii UE care doresc sa vina in Marea…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…

- Negociatorii șefi ai UE și ai Regatului Unit pentru Brexit s-au întâlnit joi la Bruxelles pentru a încerca sa evite o defalcare a discuțiilor privind viitoarea relație comerciala, în ciuda dorinței Marii Britanii de a reconsidera condițiile desparțirii, scrie AFP.Britanicul…