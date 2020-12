Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii casnici de energie vor primi oferte pentru piata libera si au posibilitatea de a-si alege in cursul lunii ianuarie oferta de furnizare care se va aplica cu data de 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, joi, AGERPRES.…

- Consumatorii casnici care nu semneaza un nou contract la energie electrica pana la 1 Ianuarie nu sunt in pericol sa fie deconectati, asa cum au anuntat unii furnizori si asa cum s-a vehiculat in spatiul public, au declarat, ieri, reprezentantii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFER),…

- Asociație: Peste 90% dintre consumatori nu stiu ca piata energiei va fi liberalizata complet de la 1 ianuarie 2021. Ce se schimba in facturile romanilor Peste 90% dintre consumatorii casnici de energie din Romania nu stiu ca piata va fi liberalizata complet de la 1 ianuarie 2021, intrucat autoritatile…

- Desparțirea Marii Britanii de Uniunea Europeana schimba dramatic condițiile in care tinerii romani pot studia in Regat. Vor avea nevoie de mai mulți bani și de viza. Apoi, le va fi mai greu sa-și echivaleze diplomele. De la 1 ianuarie 2021, Brexitul devine o realitate. Perioada de tranziție se incheie,…

- Piața imobiliara din Timiș a inregistrat o scadere semnificativa pe parcursul anului 2020. Potrivit statisticilor oficiale, in perioada ianuarie – noiembrie 2020, in Timiș au fost tranzacționate cu aproape 15% mai puține imobile fața de perioada similara din 2019. De remarcat insa ca, chiar daca anul…

- Doi romani din trei nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarea jumatate de an, in timp ce aproape 10% isi cauta o a doua casa in afara orasului in care traiesc in prezent, arata un sondaj de specialitate, publicat miercuri. Conform analizei Crosspoint Real Estate, citata de Agerpres, daca anul trecut…

- Șase orașe mari inregistreaza, in trimestrul trei al anului, creșteri ale sumelor cerute la vanzarea unui apartament, in vreme ce in alte patru orașe prețutile au scazut. Cea mai mare majorare de preț a avut loc in Targoviște. Capitala a recuperat 85% din volumul inițial al cererii, conform Mediafax.Citește…

- ”In luna august 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,2% fata de luna iulie 2020. In luna august 2020, comparativ cu luna august 2019, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,7%”, arata datele…