De la 1 februarie 2022: Noua lista a medicamentelor cu 20 de molecule inovative La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul a actualizat lista de medicamente gratuite și compensate care prevede introducerea a 20 de molecule inovative. Aceste medicamente noi sunt destinate pacienților cu afecțiuni neurologice, oncologice-leucemii și limfoame, muscoviscidoza, hipertensiune arteriala, afecțiuni pulmonare cronice, hemofilie și talasemie, boli rare, hepatite cronice, Parkinson, psoriazis cronic sever, poliartrita reumatoida. Ministerul Sanatații precizeaza ca actualizarea acestei liste intra in vigoare de la 1 februarie și 1 martie 2022, dupa caz. ”Aceste medicamente sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

