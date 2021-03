De la 1 aprilie, medicamentele prescrise vor putea fi ridicate de la orice farmacie

Asiguratii vor avea posibilitatea, incepand cu 1 aprilie 2021, sa ridice medicamentele prescrise de la orice farmacie din tara, indiferent daca aceasta are sau nu contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care are si medicul prescriptor, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat de presa transmis ieri, exceptie vor face medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se elibereaza indiferent de casa de asigurari de sanatate in evidenta careia de afla asiguratul, cu conditia ca furnizorul de medicamente sa fie in contract…