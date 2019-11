De joi, vantul este prima sursa de electricitate a Romaniei Vantul puternic din ultimele zile a facut ca turbinele eoliene din tara sa functioneze la capacitate maxima, astfel ca vantul este prima sursa de electricitate a tarii noastre, de joi.



In aceste conditii, Romania exporta electricitate masiv, iar preturile in piata coboara, scrie Economica.net.



De joi, de la ora 11:00, turbinele eoliene au fost prima sursa de generare de energie electrica a tarii.



De atunci, eolienele produc constant peste 2.500 MW, atingand chiar si 2.800 MW joi seara la ora 19:00.



Sursa citata precizeaza ca in tara noastra sunt instalate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia va lansa, joi, un nou model pentru piata din Romania. Producatorul de la Mioveni aduce in tara noastra versiunea Stepway pentru Logan. "Preturile sunt cuprinse intre 10.250 euro (TVA inclusa) pentru varianta echipata cu motorul TCe 90, si 12.150 euro, pentru varianta Blue dCi…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…

- Laszlo Kover, presedintele Parlamentului ungar, considera ca Tinutului Secuiesc i se cuvine o compensatie istorica atat din partea Budapestei, cat si din partea Bucurestiului. Acesta a transmis ca Tinutul Secuiesc si poporul sau a oferit amandurora mai mult decat a primit: timp de 1000 de…

- Microsoft a anuntat ca va lansa anul viitor primul sau telefon, dupa "pauza" survenita insuccesului inregistrat de Windows Phone. Primul dispozitiv mobil Microsoft, dupa mai multi ani, va fi totodata, in 2020 cand va intra pe piata, si primul telefon pliabil al companiei. Surprinzator…

- Pretul energiei electrice pe piata spot atinge din nou maximul istoric de 750 de MW, care a mai fost inregistrat saptamana trecuta, Romania importand electricitate la capacitate maxima pe linia de interconexiune cu Ungaria, potrivit datelor OPCOM si Transelectrica, analizate de AGERPRES. Astfel,…

- Platforma Yahoo! este indisponibila, joi, in mai multe zone din lume, utilizatori din Asia, Africa si Europa semnaland probleme de accesare. In Romania, platforma este indisponibila de la ora locala 09.30. Mesajul primit la accesarea yahoo.com este "This site can't be reached - www.yahoo.com's…

- Programul "Litoralul pentru toti", prin care turistii beneficiaza de cazare la mare platind intre 50 si 140 de lei pe zi, incepe duminica si se va derula pana in 30 septembrie. "Acest program social este destinat turistilor care isi doresc o vacanta la malul marii la sfarsitul sezonului pentru…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare marti, a ajuns in orele de varf la 552,9 lei pe MWh, dublu fata de alte tari din regiune, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul maxim de marti se apropie foarte mult de recordul de 600…