- In locul lui Costel Alexe, care a renuntat la portofoliul Mediului, Apelor si Padurilor dupa ce a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Iasi, va fi numit astazi Mircea Fechet (40 de ani). Bacauan de origine, Fechet este unul dintre cei sapte secretari de stat ai ministerului. El a avut pana acum…

- Astazi a inceput evenimentul "Iasiul in era electro-mobilitatii", care se va desfasura in perioada 16-18 octombrie 2020, in gradina complexului Palas. Deschiderea evenimentului a fost oficiata de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor si presedinte ales al Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, alaturi…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, a caștigat șefia Consiliului Județean Iași, fapt pentru care premierul Ludovic Orban va trebui sa numeasca un alt ministru. Potrivit informațiilor Puterea.ro, noul ministru al Mediului va fi Mircea Fechet, in prezent secretar de stat in acest minister,…

- Ministrul ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean Iasi, a declarat ca a obtinut de la Guvern pentru orasele si comunele judetului Iasi o suma record, a doua ca valoare dintre judetele Romaniei. Potrivit unui comunicat remis…

- Primul care a luat cuvantul a fost ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, precum si presedintele biroului judetean al PNL Iasi, actual candidat pentru presedintia Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe. „Este o bucurie sa incepem aceasta prezentare a candidatilor intr-o regiune atat de frumoasa,…

- Primarul Mihai Chirica si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul Costel Alexe, si-au depus, luni, candidatura pentru Primaria Iasi, respectiv, Consiliul Judetean Iasi, din partea Partidului National Liberal. Alaturi de cei doi politicieni, la Biroul Electoral Municipal Iasi au fost prezenti…

- La Iași a avut o dezbatere pe marginea problemelor și soluțiilor comunitații de romani din Republica Moldova, la care au participat „ieșeni nascuți in Republica Moldova și care in prezent sunt figuri reprezentative ale mediului cultural, medical, juridic și de business din Iași, invitat special fiind…

- Programul „Casa Eficienta Energetic” pentru persoane fizice va debuta pe data de 15 septembrie 2020. Proprietarii de case din Romania pot depune cereri de finantare pentru a primi pana la 15.000 de euro pentru a-si eficientiza energetic imobilele, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…