- Moment jenant in Parlament. Birourile Permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, dominate de PSD, ar fi trebuit sa se intruneasca marti la ora 12.00, pentru a stabili ca votul motiunii de cenzura va avea loc miercuri, ora 12.00. Numai ca PSD s-a speriat ca Guvernul Orban ar putea adopta OUG pe…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a avut câteva declarații interesante în conferința de marți. Inițial a spus, în cadrul prezentarii, ca sunt câteva companii la care va trimite echipa control, pentru ca nu ar fi platit dividende la nivelul dorit. Când a fost întrebat…

- Secretarul general interimar al PSD, senatorul Paul Stanescu, a afirmat vineri ca "anticipate, pentru romani, va insemna austeritate", mentionand ca nu intelege ce a facut Guvernul Orban cu 40 de miliarde de lei pe care i-a imprumutat in trei luni, in conditiile in care se spune ca nu sunt bani pentru…

- Fostul ministru Marius Budai (PSD) a transmis joi ca in doi ani și șase luni fostele guvernari social-democrate au imprumutat in medie 2,34 de miliarde de lei pe luna, fața de 16 miliarde de lei pe luna din timpul actualei guvernari liberale.Vezi si: Start la alianțe locale spectaculoase /…

- Guvernul Orban face ce faceau și precedentele cabinete: se imprumuta de bani. Mai exact 3 miliarde de euro, sub forma de obligațiuni denonimate, una cu scadenta pe 12 ani, iar cealalta pe 30 de ani. In 2019, statul roman s-a imprumutat in euro de pe pietele externe de mai multe ori, recordul fiind stabilit…

- Marius Budai susține ca Guvernul Orban a indatorat Romania cu 18,5 miliarde de lei, dar nu vor fi luate masuri precum dublarea alocațiilor sau majorari de pensii, fostul ministru al Muncii afirmand ca vor urma disponibilizari.„Guvernul Orban a indatorat Romania cu 18,5 miliarde de lei, a diminuat…