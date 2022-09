Stiri pe aceeasi tema

Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat, luni, vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters. "In urmatoarele…

Autoritatile din Republica Moldova au selectat sapte companii pentru a-si asigura de luna viitoare cantitatea necesara de gaze naturale, in eventualitatea in care va fi intrerupta aprovizionarea cu gaze de la Gazprom, a declarat un inalt oficial guvernamental citat de Reuters, scrie Rador.

Compania rusa Gazprom a anuntat, marti, ca va intrerupe livrarile de gaze catre China, prin conducta Puterea Siberiei, in perioada 22-29 septembrie, pentru lucrari de intretinere, informeaza Reuters.

In eventualitatea in care Gazprom sisteaza total livrarile de gaze naturale pentru Republica Moldova, regiunea transnistreana va trebui sa plateasca in avans pentru gazul procurat.

Daca din 1 octombrie, Gazprom ar sista livrarile de gaz catre Republica Moldova, am putea primi gaz din Romania. Totuși, regiunea transnistreana va fi alimentata cu gaz doar daca va plati pentru el.

Compania rusa Gazprom a marit livrarile de gaze catre Ungaria prin conducta Turkstream, care aduce gazele prin Serbia, a declarat sambata un oficial al Ministerului de Externe ungar, transmite Reuters.

Livrarile de gaze rusesti via conducta Nord Stream 1 ar urma sa fie reluate, joi, dupa finalizarea lucrarilor de mentenanta care au fost programate a se desfasura timp de zece zile, au declarat marti pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar.

Grupul energetic austriac OMV a anuntat luni ca primeste de la grupul rus Gazprom o cantitate de gaze naturale cu aproximativ 70% mai mica decat ceea ce a comandat, transmit Reuters si AFP, scrie AGERPRES.