De frica pandemiei, olandezii tot mai puțin urcă pe biciclete Olandezii au parcurs pe bicicleta o distanta cu 13% mai mica in 2020 fata de anul precedent, este concluzia la care a ajuns un studiu dat marti publicitatii de asociatia dealerilor auto din Olanda, BOVAG. In medie, fiecare locuitor in virsta de cel putin 12 ani a parcurs 996 de kilometri pe bicicleta in 2020, in scadere de la 1.112 kilometri in 2019. Scaderea brusca este pusa pe seama faptul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

