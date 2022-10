Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au participat, duminica, in Piața Victoriei, la protestul AUR. Au avut loc și incidente. Oamenii lui George Simion au decuplat boxele senatoarei Diana Șoșoaca, aflata și ea in piața Victoriei pentru propriul protest. Jandarmeria Capitalei a aplicat sancțiuni numeroase sancțiuni. Citește…

- Protestul anunțat George Simion și liderii AUR , inceput la in Piața Universitații cu plecare apoi in marș pana in Piața Victoriei, s-a scindat in fața Guvernului, unde se instalase deja senatoarea independenta Diana Șoșoaca, impreuna cu alți manifestanți. Simion și Șoșoaca s-au huiduit și s-au acuzat…

- Reprezentanții Jandarmeriei Capitalei au anunțat, luni dimineața, ca in urma protestului AUR care a avut loc aseara s-au aplicat 7 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 32.000 de lei. Totodata, un barbat s-a ales cu dosar penal, fiind dus la audieri de polițiști. Apeoape 4.000 de persoane…

- In jur de 4.000 de persoane s-au strans duminica la protestul organizat de AUR in fața Guvernului. Parte au venit cu George Simion, liderul AUR, parte, cu senatoarea exclusa din AUR Diana Șoșoaca. Cele doua tabere au ajuns la imbranceli pe scena din Piața Victoriei, iar dupa intervenția Jandarmeriei,…

- George Simion și Diana Șoșoaca au intrat in conflict, azi, in Piața Victoriei, acolo unde cei doi și-au disputat supremația asupra microfonului, de la care au dorit sa se adreseze protestatarilor adunați in urma mobilizarii facute de partidul AUR. George Simion și Diana Șoșoaca, in conflict la protestul…

- In jur de 4.000 de persoane s-au strans la protestul organizat de AUR in fața Guvernului. Protestatarii din tabara liderului George Simion s-au imbrancit cu cei care au ajuns in Piața Victoriei alaturi de Diana Șoșoaca. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru calmarea spiritelor.George Simion…

- Liderul AUR George Simion și fosta sa colega de partid, senatoarea Diana Șoșoaca, au intrat in conflict, duminica, in Piața Victoriei, unde fiecare dintre ei și-a disputat supremația asupra microfonului de la care sa se adreseze protestatarilor adunați in urma mobilizarii facute de AUR, potrivit…

- Un scandal a izbucnit intre George Simion și Diana Șoșoaca la protestul paralel de duminica, din Piața Victoriei. Liderul partidului extremist AUR și senatoarea s-au huiduit și acuzat reciproc ca au confiscat manifestația: ”Nenorocitule!”, i-a strigat fosta colega de partid șefului AUR. Șoșoaca a fost…