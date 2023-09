Stiri pe aceeasi tema

- „Cei doi au discutat despre o cooperare suplimentara pentru mentinerea securitatii spatiului aerian, inclusiv despre o viitoare rotatie a unor avioane de lupta F-16 suplimentare ale SUA pentru a consolida misiunea de politie aeriana a NATO in Romania ”, se arata intr-o declaratie publicata pe site-ul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit miercuri la Kiev pentru intalniri cu „oficiali ucraineni cheie”, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski și cu ministrul de externe Dmytro Kuleba, anunța CNN.Calatoria sa are loc in condițiile in care contraofensiva Ucrainei a decurs mai lent…

- Miercuri, cotatiile la grau erau in creștere pe burse, ca efect al atacului rușilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. Majorarea are loc, dupa ce la inceputul lunii iunie, cotațiile inregistrasera cel mai redus nivel. Astfel, la bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la grau erau mai…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a avut o convorbire cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, dupa ce Rusia a atacat porturile ucrainene de la granița Romaniei. Convorbirea miniștrilor Odobescu și Blinken s-a purtat prin telefon, in ziua de 24 iulie 2023. Despre aceasta convorbire…

- Discuție telefonica, luni, intre șeful diplomatiei americane, secretarul de stat Antony Blinken, și ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, dupa ce Rusia a atacat cu drone porturile ucrainene Reni și Ismail, aflate la distanța mica de Romania. Anunțul despre discuția celor doi oficiali a venit…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, anunta ca au avut o convorbire telefonica despre summitul NATO din aceasta saptamana si despre campania de contraofensiva a Kievului pentru a recupera teritoriile luate de Rusia, informeaza Reuters. “Am avut…