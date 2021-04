Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii care au mers astazi la slujba de Florii de la Catedrala Mitropolitana au sfidat toate regulile anti-COVID. Unii enoriași au intrat in Catedrala, chiar daca CNESP a interzis oficierea slujbelor in interior bisericilor, iar preotul i-a impartașit pe toți

- Plajele din Catalonia au fost pline sambata, oamenii ignorand restrictiile legate de Covid-19 impuse de guvern, pentru a se bucura de vremea frumoasa de primavara, transmite Reuters. In Barcelona, ​​Tarragona si alte orase populare de pe coasta de nord-est a Spaniei, multimile s-au adunat…

- Mesajul DSU vine in urma protestelor din ultimele doua zile dupa ce duminca, 28 martie 2021, au intrat in vigoare restricții dure de circulație pe timp de noapte. Proteste anti-restricții. Regulile in pandemie, SFIDATE de mii de romani - Tensiuni in Piața Victoriei: maști ARSE, petarde și sticle aruncate…

- Radu Țincu: „Din pacate in ultima perioada am asistat la derapaje in spațiul public, unele aparținand chiar unor cadre medicale. Traim o perioada dificila cu aceasta pandemie. Regulile nu s-au schimbat, iar bolile trebuie tratate la spital, de catre cadrele medicale. Bolnavul trebuie sa fie mereu in…

- Activitatea localurilor care incalca regulile anti-COVID ar putea fi suspendata DIRECT. ”Avem cadrul legal. Se poate intampla de azi” Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca a gasit cadrul legal pentru ca activitatea restaurantelor, a teraselor și a celorlalți operatori economici care nu respecta…

- Premierul Florin Citu a anuntat luni ca Guvernul are pregatita o ordonanta de urgenta pentru suspendarea activitatii cluburilor si restaurantelor care nu respecta masurile de protectie sanitara. Aceasta ordonanța va fi adoptata in cazul in care amendamentul pe aceasta tema nu va fi sustinut in Parlament.…

- Avertismentul medicilor este unul destul de dur. Spitalele COVID sunt din nou pline, iar cauza principala este creșterea numarului de cazuri care consta in faptul ca lumea nu mai respecta regulile The post AVERTISMENT!NU ne relaxam și respectam regulile anti-COVID-19 first appeared on Partener TV .

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat cum vor fi organizate cursurile in semestrul al doilea. Daca sunt banci de doi elevi, vor sta doi elevi, a spus ministrul. El a precizat ca impreuna cu ministrul Sanatații va emite un ordin privind masurile anti-Covid care vor fi aplicate in școli.…