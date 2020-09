Stiri pe aceeasi tema

- De pe 14 septembrie pana pe 1 octombrie scoala ar urma sa se desfasoare online. In acest moment, in contextual pandemiei de coronavirus, la nivel guvernamental sunt discutii daca elevii sa mearga la scoala nu de la 14 septembrie, ci de la 1 octombrie, a declarat Ludovic Orban, prim ministrul Romaniei.Se…

- Prezenta la scoala ar putea fi amanata pana la 1 octombrie, iar elevii sa invete online primele doua saptamani. Elevii ar putea merge la scoala incepand cu 1 octombrie, iar in perioada 14-30 septembrie sa urmeze cursuri online, spune Ludovic Orban. Este vorba despre un scenariu cerut de medici. Prezenta…

- Elevii ar putea merge la școala incepand cu 1 octombrie, iar in perioada 14-30 septembrie sa urmeze cursuri online, spune Ludovic Orban. Este vorba despre un scenariu cerut de medici.Citește și: Ion Cristoiu, acuzații incendiare: Iohannis s-a dat peste cap sa minimalizeze accidentul nu de…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca profesorii ar putea fi remunerati pentru orele suplimentare si ca vor fi organizate stagii de pregatire online pentru acestia. Șeful statului a anunțat miercuri ca școala va incepe pe 14 septembrie și ca majoritatea elevilor vor merge fizic la școala. El a enumerat…

- Cea de- a treia ediție a Școlii de Vara de Știința și Tehnologie de la Magurele iși deschide din nou porțile, de data aceasta in mediul virtual. Elevii de liceu, profesorii din aria STEM (fizica, chimie, biologie, matematica, informatica, geografie, tehnologii) și consilierii școlari din invațamantul…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca autoritatile doresc ca in luna septembrie scoala sa inceapa in conditii normale, fata in fata, dar ca sunt pregatite si masuri pentru ”scoala in conditii dificile”. Turcan a mentionat ca, indiferent daca scoala va incepe fata in fata, predarea online va trebui…

- Se fac scenarii pentru anul scolar care va incepe in toamna. Guvernul impreuna cu parintii discuta mai multe variante, inclusiv una nedorita, si anume invatamant exclusiv online. Nici profesorii, dar nici elevii nu sunt pregatiti pentru acest scenariu.

- S-a stabilit cum se vor ține cursurile școlare, incepand cu luna septembrie. Se pare ca vor fi clase de maximum 10-15 elevi, elevii sa stea maximum 4 ore pe zi la școala. Potrivit Edupedu.ro, fiecare ora de curs va dura cel mult 30 de minute, in condițiile in care jumatate din elevi invața de acasa…