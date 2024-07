De EURO, dar cu suporterii! E gata! Romania a incheiat aventura de la Euro 2024 in urma infrangerii suferite in fața Olandei, care a reușit sa se impuna cu scorul de 3-0, dupa un meci in care „tricolorii” au dat dovada de dorința și determinare. Valoarea individuala net superioara a olandezilor a cantarit mai mult in final. Nici arbitrajul nu […] The post De EURO, dar cu suporterii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Razvan Marin (28 ani), golgheterul Romaniei la acest Campionat European cu doua reușite, a aparut vizibil suparat la interviurile de dupa Romania - Olanda 0-3. Aventura „tricolorilor” la Campionatul European a ajuns la final. Formația lui Edi Iordanescu a pierdut in fața Olandei, scor 0-3, Donyell Malen…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Olandei, Ronald Koeman, spune ca nu vrea sa intre in panica inainte de a infrunta Romania in optimile de finala ale Euro 2024, de marti, in ciuda unei prestatii dezamagitoare a elevilor sai in faza grupelor, scrie AFP.

- Cristian Chivu (43 de ani), fost capitan al naționalei Romaniei, considera ca tricolorii lui Edward Iordanescu pot sa invinga Olanda in optimile Campionatului European din Germania. Fostul fundaș al unor echipe precum Ajax, AS Roma sau Inter Milano a vorbit, in presa olandeza, despre duelul pe care…

- Fanii Romaniei au dat dovada de fair play la Campionatul European de Fotbal. In ciuda infrangerii cu 2-0, romanii au continuat sa se bucure și sa strige pentru echipa naționala, fara sa-și piarda entuziasmul și respectul pentru echipa lor.Și chiar și dupa incheierea meciului, atmosfera a ramas incarcata.…

