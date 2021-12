De el se teme DNA: ”Generalul SEAP”!

Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie și sub mandatul lui Vasile Gim Apostol – acest ”No name” in lumea administrației centrale adus de pe plaiuri dambovițene- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București s-a transformat in adevarata ”Mecca” a adevaraților baieți deștepți ai sistemului. Ai sistemului medical..…

- Gabriela Firea trage semnalul de alarma. Fostul edil al Capitalei a vorbit despre consecințele devastatoare ale pandemiei despre care nimeni nu prea vorbește. Consecintele devastatoare ale Covid-19 asupra copiilor se vor resimti decenii la rand, daca nu sunt extinse serviciile vitale oferite copiilor,…

- Cea mai mare organizatie pentru copii din lume implineste astazi 75 de ani de cand a fost infiintata. UNICEF a fost creata dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial cu scopul initial de a oferi ajutoare de hrana si asistenta medicala copiilor din tarile devastate, a amintit Firea.Sute de milioane de copii…

- Caravana mobila de vaccinare organizata de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti se va afla la acest sfarșit de saptamana in parcarea unui complex comercial din soseaua Sisesti, sectorul 1 al Capitalei.

- „In ședința extraordinara de astazi a Consiliului General am supus la vot doua proiecte de hotarare care vor permite operaționalizarea spitalului modular din Pipera. Unul dintre acestea a vizat atribuirea catre Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a terenului pe care se afla unitatea…

- Firea n-a dat alarma degeaba. Premierul interimar Florin Citu a vizitat, duminica, spitalul modular Pipera si a anuntat ca, incepand de marti, primii aproximativ 100 de pacienti, bolnavi de COVID-19, vor putea fi ingrijiti aici. „Am fost sa verific stadiul lucrarilor de la spitalul modular Pipera si…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi ca 12 dintre cele 19 spitale din subordinea instituției sunt folosite pentru tratarea cazurilor de COVID-19. Acestea dispun de peste 700 de paturi. ”Primaria Capitalei și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București fac…