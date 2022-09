Stiri pe aceeasi tema

- Buretele de bucatarie, folosit de gospodine la spalatul vaselor, poate fi utilizat in moduri inedite. Probabil ca cei mai mulți dintre noi nici nu ne-am gandit la acest lucru pana acum. Exista, insa, o multitudine de cai de a folosi buretele de vase. Textura lui il face potrivit pentru indeplinirea…

- Pe langa ingrijirea personala, periuțele de dinți sunt destul de benefice și pentru curațarea hainelor. Gospodinele pastreaza tot timpul o periuța de dinți veche langa mașina de spalat. Acest trup este destul de util și are legatura cu petele mici de pe haine. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i…

- Trucul genial pentru hainele pe care le pui in mașina de spalat. De ce sa pui sare pe ele inainte de program. Sarea este un ingredient utilizat tot mai folosit la diverse trucuri in casa. De la mancare, la curațenie, sarea face o treaba de nota zece. Iata de ce sa pui hainele in apa […] The post Trucul…

- O greșeala ar putea sa iți strice cu mult mai repede mașina de spalat. Cu toții ar vrea sa evite o astfel de cheltuiala uriașa, mai cu seama in vremurile de astazi cand scumpirile sunt pe val. Gospodinele fac tot posibilul sa iși mențina aparatul de mare folos in locuința pe cat de curat posibil […]…

- Exista multe trucuri utile pe care gospodinele le folosesc in treburile casnice, dar ai incercat vreodata sa pui un ziar in frigider și sa il lași acolo peste noapte? Orice femeie trebuie sa știe acest truc.

- Vrei sa-ți menții mereu mașina de spalat mereu parfumata? Mașina de spalat este cea mai folosita și utila in curațarea hainelor și ne simplifica munca, motiv pentru care trebuie sa o intreținem pentru a funcționa pe o perioada indelungata. Pentru a o menține mereu parfumata trebuie sa evitam formarea…

- Care este motivul pentru care trebuie sa lași hainele in apa cu sare? Trebuie sa faci acesta pas inainte de a le pune in mașina de spalat. Este vorba despre un truc genial pe care ar trebui sa il știe toate gospodinele. Cu siguranța o sa le ușureze treaba in casa atunci cand vine vorba […] The post…

- Daca pana acum foloseai bicarbonat sau oțet pentru a prelungi viața mașinii tale de spalat, de acum acest lucru acest lucru devine istorie. Iata trucul genial cu care poți face ca electrocasnicul tau sa aiba o durata mai lunga de funcționare.